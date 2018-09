Deen aussergewéinleche Summer huet natierlech en Afloss op d'Qualitéit vun den Drauwen. Och wann sech deen een oder anere Wënzer ëm den hallwen August Reen gewënscht huet, ass een elo nawell frou, datt et keen oder bal kee gouf.



De Roby Ley, den Direkter vum Institut Viti Vinicole betount, dass wann ee richtege Reen kritt hätt, hätt een och eng enorm Quantitéit kritt, wat natierlech och net gutt wier, well och d'Qualitéit dann drënner leit.





Wënzer zefridde mat Recolte / Reportage Dany Rasqué



An déi -sou soen se op der Musel- déi stëmmt. Kärgesond Drauwen, e super Moschtgewiicht an...méi wéi sécher och en héijen Oechslegehalt. De Josy Gloden, President vun der Vinsmoselle a vum Fonds de solidarité viticole seet, dass et nach keng Statistike ginn, ma et géif een awer 15-25% iwwert dem normalen Taux vum Oechsle leien.





Dagsiwwer war et an de leschte Wochen dacks genee sou waarm wéi am Süden, allerdéngs gëtt et eng Differenz, déi net onwesentlech ass... déi méi kal Nuechten, déi kommen der Aromatik vun der Drauf ze gutt. Et géife Wäiner ginn, déi och de Numm vun der Zort droen an och esou gekennzeechent sinn. Dofir muss déi Aromatik och dono am Wäin dra sinn. An do sinn déi kal Nuechte wichteg. Am Süden hätt ee méi zweetrangeg Aromaen, déi natierlech de Stil vum Wäin zu Lëtzebuerg ännere kéinten a net erwënscht sinn.



A Punkto Quantitéit zeechent sech of, datt et méi Drauwe si, wéi an de leschte Joren, mä do hat een och just 70 Prozent vun enger gewinnter Recolt. Dëst Joer schwätzen se dofir op der Musel vun enger normaler Quantitéit. An der Kellerei zu Wellesteen bedeit dat, datt 250 bis 500.000 Kilo den Dag erakommen. Hei géif als éischt eng Prouf geholl ginn, d'Backe ginn ofgewien an da géif de Kellermeeschter eben seng Selektioun fir d'Pressung ze maachen.





D'Wënzer wëllen de Konsument mat engem gudde Cru iwwerraschen a sinn elo scho frou, fir en de Leit ze schmaachen ze ginn. Dat dauert natierlech awer nach e bëssen. Déi éischt Wäiner vun 2018 kommen am Mee 2019 eraus.

Wat een elo awer scho kritt dat ass de Fiederwäissen, dee kënnt den Ament net iwwerall zur selwechter Zäit ënnert d'Leit, dat kéint sech awer änneren. E Projet wier nämlech, e fixen Datum fir de Fiederwäissen ze fannen an och ze festzeleeën.

Elo heescht et nach zwou maximal dräi Wochen an d'Lies goen....do hëllefen de Wënzer den Ament iwwregens eng 8 bis 900 Leit.



