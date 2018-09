© RTL-Archiv

Ronn 5.000 Septièmesschüler hunn en Dënschdeg eng éischte Kéier mussen am Secondaire classique an am Secondaire géneral untrieden. Vun dësem Mëttwoch un drécken alles an allem bal 48.000 Lycéesschüler d'Schoulbänk. Encadréiert gi si vun iwwer 4.400 Enseignanten.