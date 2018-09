© AFP Archivbild

Sollten, well de Fils vun 31 Joer ass net fir dee Prozess ugetrueden, am Géigesaz zum 53 Joer ale Papp.



Déi zwee krute virgehäit, am August 2011 e Leasing-Auto a Portugal bruecht ze hunn. Am September hat de Papp awer bei der Police zu Déifferdeng Plainte gemaach, well den Auto geklaut gi wär. De Papp hat och der Leasing-Gesellschaft vum Klaue vum Won erzielt. E weidere Virworf war deen, dass hien iwwert dee Wee ronn 2.800 Euro Indemnitéit vun der Leasing-Gesellschaft hätt wëlle kréien.



De Papp sot e Mëttwoch de Moien, den Auto wär effektiv am August a Portugal bruecht ginn; de Mount drop hätt säi Fils him a Panik ugeruff, fir ze soen, hien hätt de Schlëssel verluer. De Papp huet d'Fro an de Raum geworf, ob de Bouf de Schlëssel net vläicht éischter geklaut kritt hätt; do virdrun hat de President vum Geriicht awer schonn nogehaakt, ob dat dem Papp seng definitiv Versioun vun de Faite wär, dass den Auto a Portugal geklaut gi wär, wouhin de Fils gefuer wär, fir seng Mamm ze besichen. „Firwat hutt Dir der Déifferdenger Police net gesot, dass den Auto a Portugal geklaut gouf?“, wollt de Riichter vum Papp wëssen. Deem seng Äntwert war, hie wéisst et net. De Leasing-Kontrakt ass op d'Bau-Societéit gelaf, an där de Papp Gerant war. De Betrib hat 2012 faillite gemaach.



Um Ufank vun der Sëtzung hat en Zeien ausgesot, Ufank 2012 hätt d'Ex-Fra vum Papp him vun engem Auto geschwat, deen a Portugal verstoppt wär; de Fils hätt deen als geklaut gemellten Auto dohi bruecht.



De Vertrieder vum Parquet huet betount, dass den Auto a Portugal fonnt gouf, verstoppt ënner enger Batsch; dobäi wär de Won, dem Fils no, zu Lissabon geklaut ginn. Vum Fils wäre Spueren am Auto fonnt ginn, an de Papp, deen an enger schwiereger Situatioun gewiescht wär, hätt laanscht d'Bezuele vun de Leasingsmensualitéite wëlle kommen an eng Entschiedegung wëlle kréien.



Nieft all Kéiers enger Geldstrof sollt de Papp zu 18 Méint Prisong mat Sursis, de Fils dogéint, well hien net ugetrueden ass, zu 6 Méint festem Prisong veruerteelt ginn. D'Uerteel gëtt de 4. Oktober gesprach.