Päischtdënschden 2019: 1ten Dag vum Lëtzebuerger Patrimoine an de Schoulen. Themeschwéierpunkt: Eechternoacher Sprangprozessioun. Sou sensibiliséiere mer 90.000 Schüler fir d’Lëtzebuerger Kultur an Traditioun.https://t.co/UAeypZawqn — Claude Meisch (@MeischClaude) July 24, 2018

Lex Delles iwwer Sprangprëssessioun (1)



Enn Juli koum et jo zu enger ëffentlecher Debatt an zwar doriwwer, ob Péngschtdënschdeg soll e schoulfräien Dag ginn, wann dee baussent der Vakanz läit, fir datt d'Schüler solle kënnen un der Sprangprëssessioun deelhuelen.E Mëttwoch de Moien hu sech d'Tourismus-, d'Kultur an d'Educatiounskommissioun mat der Fuerderung vun enger Petitioun nach emol auserneegesat an de Minister Claude Meisch huet seng Virstellung vun enger Journée du Patrimoine verdéift. Eng Iddi, déi hie schonn de 24. Juli wärend der Debatt avancéiert hat.Vum nächste Joer u soll d'Journée du Patrimoine dann op Péngschtdënschdeg falen, wann deen Dag net an der Vakanz läit. Déi eng Kanner, déi op d'Sprangprëssessioun wëlle goen, kéinten dat maachen, déi aner géifen an der Schoul u Projete participéieren am Kader vun der Journée du Patrimoine.De President vun der Educatiounskommissioun Lex Delles erkläert, datt d'Approche vum Minister erméiglecht, datt deen Dag just u Projete geschafft gëtt. Wien deen Dag also op der Sprangprëssessioun an net an der Schoul ass, verpasst also näischt vum Programm.

Lex Delles iwwer Sprangprëssessioun (2)



Fält d'Sprangprëssessioun an d'Vakanz, da gëtt mat de Schoulen zesummegekuckt, wéi een aneren Dag Journée du Patrimoine soll ginn.E Mëttwoch de Mueren hat eng Partei eng aner Iddi. D'CSV huet gemengt, et kéint ee jo d'Päischtvakanz verréckelen.Dat wier awer net esou einfach, esou de Lex Delles, well wann een déi Vakanz eng Woch no hanne réckele géif, dann hätt een op eemol en Zyklus vun 8 Wochen tëscht Ouschteren a Péngschten an duerno nach just 4 Woche bis d'grouss Vakanz. Da wier de Schoulrhythmus op der Kopp an esou eppes kéint een an der Educatioun net maachen, esou den DP-Politiker.

Zu de Fakten: all Schüler kritt fräi, dee mat sengen Elteren, der Musik, senger Por 2019 sprange geet.https://t.co/mC62w9zBwC via @Wort_LU — Claude Meisch (@MeischClaude) May 22, 2018

D'nächst Joer ass Péngschtdënschdeg also als Projetsdag virgesinn. A wien op Iechternach sprange goe wëll, duerf sprange goen a verpasst och näischt an der Schoul.