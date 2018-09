Am Kader vun der Rentrée am Secondaire ware mir eis déi zwee nei Lycéeën ukucken, déi zu Munneref an zu Klierf hir Dieren opgemaach hunn.

An der neier internationaler Schoul am Oste vum Land si fir dëst Joer 75 Schüler a fënnef Klassen ënnerbruecht. Zwou am Fondamental an dräi am Secondaire. Op d’mannst während den nächsten 3 Joer gëtt a provisoresche Containeren enseignéiert.



Am Lycée Edward Steichen zu Klierf drécke bis de Juli 2019 knapp 200 Schüler d’Schoulbänk, verdeelt op eelef 7èmes-Klassen an eng 3ème. Dat fuschneit 10.000 Quadratmeter grousst Gebai am Norde vum Land ass nach net ganz fäerdeg gebaut.