Hei am Land gouf et bis elo nach kee Fall vun afrikanescher Schwéngspescht. De Risiko vun der Infektioun besteet awer, de Bësch an d'Felder, do wou d'Wëllschwäin an aner wëll Déiere sinn, déi de Virus iwwerdroen, ass net wäit.D'Biosecuritéit an de Betriber, och wa kee vu Schwéngspescht schwätzt, gëtt dowéinst grouss geschriwwen, keng Bakterien oder Vire solle vu baussen an d'Schwéngsställ kommen. Séier kënnen d'Schwäin sech och mat mënschleche Krankheeten, wéi mat engem Schnapp, ustiechen. D'Ustieche mat Schwéngsgripp wier an dësem Betrib en Horrorzeenario, déi 10.000 Déieren, déi hei liewen, misste wuel gekeult ginn.De Romain Wester, de gréisste Schwéngsziichter am Land erkläert, dass a sou engem Fall wuel alleguerten d'Schwäin, vum klengste bis zum gréissten, géinge geschluecht ginn. Da géifen d'Ställ eidel stoen an dierfte wuel och net méi esou séier gefëllt ginn. Dat géing si natierlech nervös maachen, well deen Ament hätt ee kee Revenu méi, ma d'Käschte géinge wuel weiderlafen an dat kéint da wuel ganz batter ausgoen.Nieft de Bauere selwer hänkt un der Schwéngszuucht e ganze Secteur: Schluechthaiser, Metzlereien, Supermarchéë bis hin zum Endkonsument selwer. Wann d'Pescht ausbrécht, wäert wuel vill manner Schwéngefleesch giess ginn, dat hätt awer reng psychologesch Grënn, de Virus ass fir de Mënsch komplett onbedenklech, wéi mer ëmmer nees verséchert kréien.Mat de Mesuren, déi en Dënschdeg vun der Task Force geholl goufen, weist sech de Schwéngsziichter zefridden. No där Reunioun hätt een nämlech ee gutt Gefill, dass d'Parteien alleguerten un engem Strang zéien.Nieft dësem Betrib gëtt et hei am Land nach ronn 100 aner Schwéngsbaueren mat am Ganze ronn 90.000 Déieren.