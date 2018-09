Dem Robert Urbé vun der Caritas seng Aschätzung zu de sozialen Ongläichheeten an dem Aarmutsrisiko am Land.

Wéi ass de Bilan vun der Sozialpolitik vu Blo-Rout-Gréng? (19.09.2018) Dem Robert Urbé, dee mat um Sozialalmanach vun der Caritas schafft, seng Aschätzung zu de sozialen Ongläichheeten an dem Aarmutsrisiko am Land.

D'Bérengère Beffort huet sech mat him ënnerhalen (Video).De Robert Urbé, Wirtschaftsexpert, laangjärege Spriecher vu Caritas a weider staark involvéiert am Sozialalmanach vun der Hëllefsorganisatioun. Vun him wollte mir wëssen, wéi et mat der Aarmut a mat sozialen Ongläichheeten zu Lëtzebuerg ass. Zuele vum Statec weisen: Den Aarmutsrisiko ass an den leschte Joren op 16,5 Prozent geklommen. Dat entsprécht 1.690 Euro.E Mindestlounverdénger kann am Portmonni mat alle méigleche Bäihëllefen op 1.961 Euro kommen, mä dat ass manner wéi déi 1.996 Euro, déi ee fir en dezent Liewe bräicht. Als "Working Poor" gëllen 12 Prozent vun de Leit.