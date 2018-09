Wéinst engem brutalen Iwwerfall, am Mäerz 2016, op eng Fra um P&R Bouillon stoungen zwee Männer vu 25 a 26 Joer an der Stad virun de Riichter.

Dee méi jonken Ugekloten hat dem haut 33 Joer alen Affer mat Gewalt d'Posch geklaut. Wéi d'Fra sech gewiert hat, gouf si mat engem Messer an d'lénks Schëller, d'Broscht an d'Genéck gepickt an och mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen. Hir Blessure waren, wéi e Geriichtsmedeziner sot, „potenziell liewensgeféierlech“.

„Et war ni meng Absicht, der Fra sou wéizedoen!“, huet den Auteur vun de Stéch betount, iwwerdeems de Matugeklote sot, hien hätt net gewosst, dass deen aneren „ee picke wollt“. Déi zwee waren op der Sich no Suen, fir sech Droge kafen ze kënnen; hien hätt am Rausch gehandelt, sou dee méi jonke Mann. Hien hätt der Fra wëllen Angscht maachen, ma déi hätt haart gebläert, soudass hien a Panik zougestach hätt. Well hien awer net fort wollt ouni d'Posch, hätt hien der Fra eng ginn a wär fortgelaf, bei säi Kolleg, deen am Auto gewaart huet. D'Messer hätt am Won vum Matugeklote geleeën, deen net gewosst hätt, wat géif geschéien. Dee sot, den Auteur vun de Stéch wär wéi vu sech gewiescht. Dono hätte si ni méi iwwert deen Owend geschwat, bis dee méi Jonken am November zejoert der Police ugeruff hat.

E Polizist huet erkläert, den Auteur vun de Stéch hätt dunn, gutt voll, erzielt, hien hätt eng Risendommheet gemaach a vläicht een ëmbruecht. Um Policebüro sot hien, si zwee hätten ë.a. Kokain intus gehat a méi dovu gewollt; dofir wär hien der Fra nogaangen. No deem Aveu koumen déi zwee an de Prisong. D'Affer huet nach erkläert, et wär deen Owend um Büro fortgaange fir op de P&R: Do wär de Beschëllegte mat an de Lift geklommen, hätt sech op eemol ëmgedréit an e Messer gewisen. No der Dot wär si eng Woch am Spidol an zwou Woche krankgeschriwwe gewiescht.

Nodeems de Me Mioli als Affekot vum Affer 131.000 € Schuedenersatz gefrot hat, huet de Me Bellwald, Affekot vum Auteur vun de Stéch, gemengt, et hätt kee versichten Doutschlag virgeleeën, an de Me Scheerer, Affekot vum Matugekloten, dass deen näischt mat der Dot ze dinn hat. Och fir de Vertrieder vum Parquet ass net vu versichtem Doutschlag ze schwätzen; nawell sollten zweemol 8 Joer Prisong gesprach ginn, e groussen Deel dovu fest, woubäi den Haaptbeschëllegten op Grond vu sengem Aveu e Sursis mat Oploe kéint kréien.

D'Uerteel an dëser Affär ass fir den 11. Oktober.