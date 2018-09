Eve Peters am Portrait: Alldag mat enger rarer Krankheet (20.09.2018) D'Alan, dat ass d'Associatioun fir rar Krankheeten, feiert hiren 20. Anniversaire.

145 ënnerschiddlech rar Krankheeten huet d'Alan am leschte Joer registréiert, insgesamt goufe bis ewell weltwäit 7.000 sougenannt "rar" Krankheeten identifizéiert, eng 5 neier kommen der Mount fir Mount bäi. Europawäit sollen eng 30 Millioune Mënsche betraff sinn, zu Lëtzebuerg ongeféiert 3.000.Dozou zielt och d'Eve Peters. Am Portrait am Magazin gitt Dir säi Leidenswee gewuer. Déi jonk Fra huet e sougenannten Heriditären Angioödem. Dës Krankheet mécht am Kierper liewensgeféierlech Schwellungen, mä bis dat bis gewosst war, huet d'Eve 11 Joer laang op eng Diagnos gewaart. En Alldag mat enger schwéierer a rarer Krankheet bréngt och haut nach ganz vill Aschränkunge mat sech, wéi een am Portrait gewuer gëtt. Donieft gëtt et en Interview mat der Presidentin vun der Alan, der Shirley Feider-Rohen.Wien d'Eve wëll moralesch ënnerstëtzen, fënnt si och op Facebook ënnert "Posit Eve" ...