© CISP / Facebook

© CISP / Facebook © CISP / Facebook © CISP / Facebook © CISP / Facebook © CISP / Facebook © CISP / Facebook © CISP / Facebook © CISP / Facebook © CISP / Facebook « ZréckWeider »

Bei der PED zu Rodange war en Dachs an de Waasserbaseng vun der interner Läschanlag vun engem Betrib gefall. D'Déier huet sech an e Seel verbass, fir net ënner ze goen. Aus eegener Kraaft koum hien do net méi eraus.Zwee Leit vun de Pompjeeë konnten den Dachs, zesumme mat engem Rettungsdaucher, aus senger mësslecher Lag befreien. Hie koum op Diddeleng an d'Fleegestatioun fir wëll Déieren, wou e sech kann erhuelen.