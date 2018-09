© Adem

De Chômagetaux louch der Adem no, domadder bei 5,5%. Am August hunn d'Betriber eppes méi wéi 2'600 fräi Poste beim Aarbechtsamt gemellt. Am meeschte gi Leit mat engem Diplom an der Informatik, der Comptabilitéit, Sekretariat, Finanzen a Kichepersonal gesicht.