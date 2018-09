Zu Ettelbréck ass e Mann an der Kanalstrooss e Mëttwoch kuerz viru Mëtteg vun zwee Männer ugeschwat ginn, déi him offréiert hunn, säin Daach ze flécken.

Déi Offer huet de Proprietär vum Haus och ugeholl. De Mann hat net genuch Boergeld, fir d'Aarbechter ze bezuelen an ass doropshi mat hinnen op d'Bank gaangen, fir Suen opzehiewen. Op der Bank huet e Mataarbechter him geroden, am beschten d'Police ze informéieren, nodeems hie seng Geschicht gezielt hat.



D'Beamten hunn am Laf vun der Enquête festgestallt, datt d'Camionnette vun de Männer geklaut war. Den Auto gouf saiséiert an de Chauffer protokolléiert. Deen zweete Mann hat sech schonn dervu gemaach.