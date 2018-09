Dat ass de Kontext, an deem de Ressortminister Romain Schneider en Donneschdeg de Moien de Bilan vu senger Aarbecht gezunn hunn. Et gouf vill ugepak, seet hien. Déi grouss Stoussrichtunge géif hien d'selwecht maachen. Hie fënnt et och keng Schan, wann ee asiichteg ass an nobessert, zum Beispill bei der Reform vun der Fleegeversécherung.

Déi 4 Beräicher vun der Sécurité sociale, ënnert anerem d'Kranken- oder d'Fleegeversécherung, hunn elo stabel a positiv Situatiounen Opweises, dorobber ass de Romain Schneider houfreg. De System ass ofgeséchert, d'Fleegeversécherung zum Beispill fir déi nächst 15 Joer. Bei de Pensioune ginn et Reserve vun iwwer 18 Milliarden Euro. Den aktuelle Pensiounssystem funktionéiert nach bis 2035/2050. Fir dono muss een iwwer Adaptatiounen diskutéieren, wees de Sozialminister Romain Schneider, mä fir hien heescht dat och, datt d'Pensiounen net gekierzt ginn an och de Pensiounsalter net an d'Luucht gesat gëtt.