D’sozial Situatioun mat den Aen vun enger Hiewan (20.09.2018) Wat brauchen Elteren, fir Beruff a Famill besser ënner een Hutt ze kréien? D' Hiewan Sheila Schmit schwätzt iwwer Besoinen an Erfarunge vu Familljen.

Maternité vum Escher Spidol. D’Sheila Schmit schafft hei zënter 15 Joer als Hiewan. Si begleet Eltere virun a no der Gebuert. Si ass do mat ville Realitéite konfrontéiert, net just déi Glécklech. Hiewanne kréie mat, wéi et mat sozialen Defien ass.

"Do si Familljen, déi keng Aarbecht, keen RMG, keng Krankekeess hunn oder an engem Foyer liewen. Mir kommen do als Hiewan, fir d’Famill ze begleeden, fréi mat an d’Spill. Elo ginn déi Problemer vläicht net méi ginn, mee si gi wéinstens méi en Charge geholl."

Positiv wier insgesamt, datt de Fokus an de leschte Jore méi op d’Besoine vu Famillje geriicht gëtt. Mesuren, wéi de Congé parental oder de verlängerte Pappecongé erméiglechen et, sech besser an d’Eltereroll anzebréngen.



Neierdéngs kréie Pappe jo 10 Deeg Congé no der Gebuert vum Kand, do wou et virdrun zwee waren. "De Papp ass elo doheem a vill Frae soen eis, datt et der Famill immens gutt deet. Well déi éischt Zäit mat engem Puppelchen ass net einfach, wann d’Fra alles eleng maache muss", erzielt d’Sheila Schmit.

Eng zolidd Eltere-Kand-Bezéiung

Nieft de Schichten am Spidol beréit d’Sheila Schmit och d’Elteren als fräischaffend Hiewan. Si begleet d’Familljen doheem bei praktesche Froen, wéi den Allaitement an d’Fleeg. D’Gesondheetskeess iwwerhëlt dës Aarbecht an den éischte Liewensdeeg vum Kand. Mee d’Stäerkung vun der Eltere-Kand-Bezéiung bräicht vill Zäit.

"Déi éischt dräi Joer si wichteg fir d’Bindung vum Kand an der Famill. Déi éischt dräi Joer baut een d’Fundament vum Kand, wéi en Haus. A wann dat stabil ass, kann duerno kommen, wat wëll, da fält näischt méi zesummen", esou d’Sheila Schmit weider. Dofir wier et wichteg, datt Elteren Zäit kréien, fir hir Eltereroll richteg iwwerhuelen ze kënnen. An deem Sënn sollten d’Elteren da méi laang op d'Ënnerstëtzung vun enger Hiewan ziele kënnen.

D’Sheila Schmit kritt och mat, datt sech vill Mamme wënschen, hir Aarbechtszäit ze reduzéieren. Mee si fäerte Lounaboussen. Esou och d’Sheila Frantz, wou déi jonk Hiewan gutt kennt. "Flott wier, wann ee kéint zu 75 Prozent schaffe goen an eng voll Pai kënnen hunn. Esou kéint ee selwer méi Zäit beim Klenge sinn", wënscht sech d’Mamm vun engem klenge Meedche vun 8 Méint.

E puer Woche virun de Landeswale gëtt an de Famillje vill iwwert politesch Mesuren diskutéiert. D’Sheila Schmit stellt jiddefalls fest: "E Kand kascht Suen.... Lompen, Iessen, also alles, wat Kanner esou brauchen. No der Ofschafung vun der Allocatioun Maternité ass allerdéngs net wierklech eng aner Mesure komm, déi dës kompenséiert hätten. D’gratis Stonnen an der Kannerbetreiung bréngen net direkt eppes, wann eng Mamm doheem bleift." Dofir bräicht een also Mesuren, déi vill méi den eenzele Situatioune vun de Famillje gerecht ginn, esou ee Constat.

Momentan sinn zu Lëtzebuerg eng 20 fräischaffend Hiewannen täteg. Si wënsche sech vum Staat eng besser Unerkennung a Revalorisatioun vum Berufsstand.