Absenz de Camionstrafic soll elo méi flësseg ginn, well um Donneschdeg eng Bréck ageweit gouf, déi d'Autobunn direkt un de Site vum Eurohub Sud ubënnt.

Bis ewell goufen eng 250.000 Meter-Carré-Logistik-Hal gebaut, wou eng 800 Leit schaffen - dëst entsprécht der Fläch vun engen 35 Futtballsterrainen an engem Invest vun 250 Milliounen Euro - Zuelen, déi de Wirtschaftsminister Schneider avancéiert huet.

Zwou Firmen bauen dann elo nach supplementär Infrastrukturen - d'Firma WDP stellt zum Beispill Halen fir Auchan, de Robotik-Grupp FIRST an Ampacet zur Verfügung.

Och de Grupp Arthur Welter investéiert tëscht Diddeleng a Beetebuerg - dat mam neien Siège vun der Logistik-Entitéit an engem Stockage fir Wueren - investéiert ginn 20 Milliounen,Euro geschaf ginn eng 50 nei Plazen.



Hei dat offiziellt Schreiwes:



Étienne Schneider se réjouit que depuis 2013, près de 250.000 m2 de surfaces logistiques ont été créées au Luxembourg, correspondant à un investissement de 250 millions d'euros des entreprises concernées (20.09.2018)



Communiqué par: ministère de l'Économie





Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a inauguré en date du 20 septembre 2018 le viaduc reliant le parc logistique Eurohub Sud au terminal intermodal rail/route. Ce pont est l'une des infrastructures mises en place pour assurer un trafic routier fluide autour du site de l'Eurohub Sud. Grâce au nouveau viaduc et à l'échangeur de Burange/Dudelange, les semi-remorques peuvent accéder directement depuis le réseau autoroutier à l'Eurohub Sud par deux accès distincts depuis l'A3 et l'A13 sans devoir traverser les localités voisines.

Les projets actuellement réalisés et annoncées sur le site de l'Eurohub Sud représentent 150.000 m2 de surfaces logistiques et occuperont environ 800 personnes sur le site. Au total, depuis 2013, environ 250.000 m2 de surfaces logistiques ont été construites ou sont en cours de réalisation au Luxembourg, ce qui correspond à la surface de plus de 35 terrains de football et représente un investissement à hauteur d'environ 250 millions d'euros de la part des entreprises concernées.

Lors de la cérémonie officielle, les sociétés WDP Luxembourg et Arthur Welter Logistics ont chacune présenté leurs projets de développement sur le site de l'Eurohub Sud.

WDP Luxembourg a annoncé la construction de son troisième bâtiment logistique d'une surface de 25.000 m2 sur le site de l'Eurohub Sud et la finalisation de son deuxième bâtiment logistique de la même taille qui sera désormais pris en location par le groupe Auchan pour installer son infrastructure logistique sur 20.000 m² et par la société de robotique Innovation First pour une superficie de 5.000 m². Le premier bâtiment logistique de 25.000 m² de la société WDP Luxembourg, détenue à hauteur de 55% par WDP et à hauteur de 45% par l'État luxembourgeois, est actuellement principalement occupé par le centre logistique européen d'Ampacet.

Le groupe Arthur Welter a quant à lui annoncé l'implantation de sa nouvelle société Arthur Welter Logistics sur le site de l'Eurohub Sud. La société construira un bâtiment de 25.000 m2 qui sera le siège social de la nouvelle entité et comprendra des bureaux ainsi qu'un hall logistique destiné à l'entreposage, à la préparation des commandes et à la distribution régionale de marchandises. Cet investissement de 20 millions d'euros sera à l'origine de la création de 50 nouveaux emplois et s'inscrit dans la stratégie de développement durable de la société amorcée par la famille Welter il y a plus de 50 ans.

Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider a déclaré: «Les investissements dans les infrastructures réalisés pour développer le secteur de la logistique au Luxembourg portent leurs fruits. Ils nous permettent d'attirer des entreprises internationales qui desservent leur clientèle européenne depuis le Luxembourg et contribuent au développement des activités et des compétences des acteurs logistiques nationaux.»