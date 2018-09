© Delhaize

Wéi zesummen mat der AFSCA decidéiert gouf, sollen d'Konsumenten drop opmierksam gemaach ginn, dass d'Produiten zeréckgeruff ginn.

Catégorie : charcuterie

Nom : émincé de jambon cuit

Poids : 125 g

Marque : DELHAIZE

Code EAN : 5400112355039

A consommer jusqu'au : 21/09/2018

Communiqé vum Delhaize

D'Supermarchéë selwer hunn d'Produite schonn zeréckgezunn, Persounen déi di gekachten Ham awer sollte kaf hunn, sollen dës op kee Fall iessen.De Produit kann een als Client do zeréck ginn, wou een e kaf huet a kritt säi Geld erëm. Ausser de Produit deen hei genee beschriwwe gëtt, si keng weider Produite betraff.

La date de péremption de ce produit est le 21/09/2018.

Chaque jour, Delhaize effectue des centaines de contrôles de qualité en interne afin de garantir à tout moment la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits. A l'occasion de l'un de ces contrôles de qualité, il a été constaté la présence de Listeria monocytogenes.En consultation avec l'AFSCA, il a été décidé de demander aux consommateurs de rapporter ces produits.Entre-temps, Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer. Les clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente où ils l'ont acheté. Le remboursement de chaque article concerné est garanti.Les autres produits du même assortiment "charcuterie" ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité. Delhaize tient à s'excuser pour les désagréments occasionnés.

Conseils et informations destinés aux consommateurs :



Ne consommez pas le produit et rapportez-le dans votre magasin Delhaize où vous serez remboursé.Les personnes qui ont consommé ce produit et qui ont de la fièvre ou des maux de tête sont invitées à consulter leur médecin pour le signaler.Les femmes enceintes, les personnes immunodéficientes, les personnes âgées et les enfants doivent être particulièrement attentifs à ces symptômes.Ces symptômes peuvent indiquer une listériose qui peut être grave.