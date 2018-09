Info Handicap an Associatioune wéi Trisomie21, d’ALPEED an "Zesumme fir Inklusioun" hunn de Bilan vum Gesetz iwwert d’Kompetenzzentre gezunn.

An do ass et de Constat: d’Gesetz gëtt zwar um Terrain applizéiert, mä et hätt kéinte besser ëmgesat ginn, wann ee sech Zäit gelooss hätt, fir déi Professionell um Terrain, d’Famillen an d’Kanner mat engem Handicap uerdentlech op d’Changementer ze preparéieren. Nach ëmmer géif et um Terrain ee Manktem u qualifizéiertem Personal ginn, vum Material an de Schoule fir Kanner mat Behënnerung guer net schwätzen. Donieft stousse sech d’Associatiounen dorunner, datt d’Kanner nach a Spezialklassen an de Kompetenzzentre gesat ginn, dorënner géif d’Inklusioun leiden.





Laut dem Gesetz kënne Kanner mat enger Behënnerung och iwwert d’Volljäregkeet eraus an d’Schoul goen, ma et wéisst ee vu Fäll, wou d’Elteren an der grousser Vakanz doriwwer informéiert goufen, datt hir Kanner elo net méi dierften an d’Schoul goen. Dat wier fir déi Elteren eng komplett Ëmännerung, mat där se net gerechent hätten. Een Ëmstand, deen Info Handicap esou net wéilt akzeptéieren.

D’Associatioune gesinn awer och positiv Aspekter. Zum Beispill wier ee ganz frou iwwert déi sougenannten Equipes ambulatoire specialisées. Datt do ee Spezialist aus de Kompetenz sech bei d’Kanner an d’Schoulen deplacéiert an d’Pathologie vum Kand gutt kennt.