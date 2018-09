© RTL Télé

Bis 2020 hat sech Lëtzebuerg jo virgeholl fir d'C02 Emissiounen ëm 20% ze verbesseren, den Undeel vun erneierbaren Energien op 11% erop ze setzen an d'Energie-Effizienz ëm 20% ze verbesseren.



Zieler, déi géingen agehale ginn, seet den Energieminister Etienne Schneider. Notamment bei den erneierbaren Energie wiere Projeten an der Maach an och allgemeng wier hei vill investéiert ginn.



An de leschte knapp 5 Joer waren et 86 Milliounen fir Wandmillen a 66 Milliounen fir Photovoltaikanlagen, bei de lescht genannte ginn d'Subventiounen dat anert Joer och erop gesat.



Op europäeschem Niveau gëtt den Ament op 2030 no vir gekuckt, Lëtzebuerg wéilt sech do ganz ambitiéis Zieler setzen, heescht et vum Minister. Bei den Co2-Emissiounen wëll een gären op de Wee vun 40% Aspuerung goen. Bei den ernéierbaren Energien ass een nach am Gaangen ze kucken wat méiglech ass. Hei wéilt een bis op 23% eropgoen. Bei der Energie-Effizienz, well een bis 2030 op 35% eropgoen. Den Challenge hei ass natierlech d'Populatioun déi ëmmer weider wiisst.





Den Etienne Schneider



D'Elektromobilitéit ass wuel nach net do wou ee se gäre géing gesinn. Zu Lëtzebuerg géingen awer vill Efforte gemaach ginn, heescht et vun de politesche Responsabelen.Zënter der Steierreform mat Ofschreiwunge wieren d'Venten däitlech ugezunn. An allen nei gebauten Appartementshaiser musse Pre-Installatioune fir Opluetstatioune gemaach ginn. 1/3 vun den Autoe déi de Staat an der Lescht kaaft huet waren elektresch, esou de Claude Turmes.Fir de Staatssekretär am Ëmweltministère ass d'Elektromobilitéit e Must, de Stroum misst awer aus erneierbaren Energië kommen,. D'Batterië misste Leeschtungs-staark sinn, d'Infrastrukture misste weider verbessert ginn an d'Leit missten nach besser informéiert ginn.An deem Sënn fënnt een elo eng nei Broschür op myenergy.lu