Den zwee Männer vun haut 21 an 23 Joer gëtt virgeworf, virun eppes méi wéi 4 Joer probéiert ze hunn, e gudde Bekannte vu Police a Justiz ëmzebréngen. Si wären nuets bei engem Café uneneegeroden, ier d'Affer du mat engem Buschmesser ugegraff gi wär.Dat hat dono Blessen un engem Aarm, am Gesiicht, un enger Hand, un der Hëft an um Réck; virun allem de rietsen Aarm hat gelidden, deem säin ënneschten Deel bal hat missen amputéiert ginn. Fir e Geriichtsmedeziner hätt den haut 30 Joer ale Mann kënne stierwen, op Grond vu sengem grousse Bluttverloscht. Ouni medezinesch Mesurë wären déi liewensgeféierlech Blessure wuel déidlech gewiescht, sou den Dokter.Sou wäit, sou kloer! Méi onkloer gëtt et bei der Beschreiwung vun de Faiten ...Dem eeleren Ugekloten no hat d'Affer d'Buschmesser bei sech; dat seet awer just de Contraire! De Beschëllegte sot, d'Affer hätt hien ugegraff an dobäi säi Buschmesser verluer; well den Ugeklote gefaart hätt, dass d'Affer nach eng Waff op sech hätt, hätt en ugegraff. Woubäi säi jonke Brudder net méi do gewiescht wär, well heemgefuer! An den Ae vum Affer dogéint, dat grad eng Prisongsstrof vu 5 Joer ofsëtzt, hätt den eelere Beschëllegten hie mam Buschmesser attackéiert an de jonken, zu deem Zäitpunkt nach mannerjärege Brudder hie mat engem Messer gepickt. Et wär onméiglech, dass hien e Buschmesser bei sech hat, awer blesséiert gouf, sou d'Affer, dat fréier Problemer mat Kollege vum Beschëllegten hat. "Ech denken, hie war komm, fir mech ëmzebréngen!", war eng Ausso dozou.Engem Polizist no gouf et deemools Bluttspuren an engem Ëmkrees vu 50m ronderëm de Café. Iwwert d'Dot wär d'Police awer net vill bis näischt gewuer ginn, well keen eppes gesinn hätt. D'Ugekloten hate sech iwwregens, nodeems si ugaange waren, am Februar 2015 gestallt. Bei Ecoutten op den Telefon vun hirer Mamm hat dee Jonken ë.a. gesot, et wär deen Eelere gewiescht.Dëse Prozess geet e Freideg de Moie virun.