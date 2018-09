Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

Ronn 360 Milliarden Euro u Privatverméige gëtt vum Secteur verwalt, iwwer d'Halschent vun de meeschtens europäesche Cliente hunn all Kéiers méi wéi 20 Milliounen op engem Private Banking Kont hei am Land investéiert.



Och nom Ewechfale vum Bankgeheimnis, esou wéi et fréier existéiert huet, siche vill fortunéiert Mënschen eis Finanzplaz op, de Pierre Etienne vum Private Banking Group vun der ABBL.

Iwwer 26.000 Leit schaffen nach ëmmer op ronn 140 Lëtzebuerger Banken, ronn 7.000 Mënsche schaffen dovun eleng am Secteur Private Banking.