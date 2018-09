D'Police zitt de Bilan vun den 100 Verkéierskontrollen e Mëttwoch am Kontext vum Dag ouni Verkéiersdoudeger an Europa.

Alles an allem hunn d'Beamten 143 Verstéiss géint de Code de la route festgestallt. Kontrolléiert gouf op d'Chauffere mam Handy telefonéiert oder d'rout Luuchten net respektéiert hunn. Donieft gouf och d'Vitess gemooss a gekuckt ob d'Leit de Sécherheetsgurt un haten, an d'Luuchten an der Rei waren.



Tëschebilan 2018

Dëst Joer hunn d'Beamten méi wéi 1'600 mol d'Leit verwarnt well se net ugestréckt waren. Nach méi héich war d'Zuel vun deenen, déi mam Handy hannert dem Steierrad ënnerwee waren. 2'719 Persounen hu missen 145 Euro bezuelen an hunn zwee Punkten um Führerschäin verluer, sou den offizielle Bilan am Policebulletin.