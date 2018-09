© Didier Weber

Dat ass awer méi en ale Sall, mat net den neiste Kommunikatiounsméiglechkeeten dran. Virun deem Hannergrond gouf et schonn 2007 d'Iddi, fir e richtegen nationale Krisenzenter ze bauen.Eng Rëtsch Optioune goufe gepréift, an am spéide Freideg de Moien ass de Projet vum zukünftegen nationale Krisenzentrum zu Senneng presentéiert ginn, 11 Méint, nodeems een d'Baugenemegung dofir krut. Fir e Käschtepunkt vu 16,5 Milliounen € entsteet hei e Bau vun 2.000m2, deem säi Réibau am Fréijoer soll stoen an dee Mëtt 2021 soll fäerdeg sinn.

Bei der Presentatioun sot de Xavier Bettel, hien hätt am léifsten, dass een ni sou en Zenter bräicht. Am Fall vun enger Kris läit d'Verantwortung am Staatsministère, an et gëtt Regelen dofir: Zum Beispill hätt ee sech elo bei den Iwwerschwemmunge gesinn.

Am Krisefall misst sou en Zenter séier operationell sinn, ofgeséchert, accessibel a gutt Kommunikatiounsméiglechkeeten hunn. Well de beschte Site dofir Senneng war, goufen Terraine bäikaf.