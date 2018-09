D’Sozialiste géifen et net just bei Versprieche beloossen, mä konkret agéieren. Dat géifen och eng Apperzuel u Projeten op Gemengen-Niveau beleeën, wéi de Projet Neischmelz zu Diddeleng oder de Reamenagement vun de fréiere Frichen zu Wolz.Am LSAP-Wahlprogramm sti konkret Punkten dran, un Direkt-Mesuren, déi séier kéinten ëmgesat ginn: Ugefaange bei de Staatsgarantie beim Prêt, déi verdräifacht solle ginn; engem bëllegen Akt, dee gehéicht kéint ginn, an zwar op e Montant vun 10.000e zousätzlech pro Kand; oder dem Schafe vun engem staatleche Wunnengsbau-Fong, wou Terrainen kaf ginn, op deenen d’ëffentlech Hand kéint bauen.D’Sozialiste wëllen och konkret géint d’Spekulatioun virgoen: Notamment iwwert de Wee vun enger nationaler Spekulatiounssteier op Immobilien, déi eidel stinn a Bau-Land, wat net genotzt gëtt.

Dernieft misst d’Virkafsrecht fir de Staat a d’Gemenge verstäerkt ginn.

Eng staatlech Plattform soll ageriicht ginn, fir Privatleit, déi hir Terrainen gär géifen un de Staat verkafen.



D’LSAP verstoppt och net, dass een, am Fall wou een an eng nächst Regierung géif kommen, drop hale wäert, de Ressort vum Logement-Ministère iwwerhuelen. Anescht wéi déi aner Parteien hätten d’Sozialisten eegenen Aussoen no nämlech e konkrete Plang, fir d’Problemer am Wunnengsbau unzegoen.