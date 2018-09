E Freideg hunn d'Ëmweltverwaltung an d'Police zu Fréiseng op der N3 Gefierer kontrolléiert, déi Offall iwwer d'Grenzen transportéieren.

© AEV

© AEV

Dobäi goufen 12 Verstéiss festgestallt: Entweder d'Charge war net richteg festgemaach, d'Sozialgesetzer goufen net respektéiert, et gouf iwwerem Fueren telefonéiert oder d'Pabeiere waren net an der Rei.Esou Kontrolle gi gemaach, fir ze verhënneren, datt Offall illegal transportéiert gëtt.

Offiziell Matdeelung

Communiqué par: Administration de l'environnement / Police grand-ducale

En date du 21 septembre 2018, les agents de l'Administration de l'environnement - en collaboration avec la police grand-ducale - ont procédé à un contrôle routier des poids lourds sur la N3 à Frisange. L'accent du contrôle a été mis sur le transport transfrontalier de déchets (transport de substances ou de marchandises qui ne sont plus adaptées à leur utilisation initiale).

Une attention particulière a été accordée aux autorisations nécessaires et aux documents d'accompagnement requis en vertu du droit européen pour les transferts transfrontières de déchets.

Au total, 12 infractions dans les domaines de l'arrimage de la charge, de la réglementation sociale, de la conduite en manipulant le téléphone portable et du manque de documents d'accompagnement ont été sanctionnées et ont fait l'objet d'une mise en accusation.

Pourquoi faire de tels contrôles?

Ces contrôles permettent de/ d'

• assurer la prévention et la détection des transferts illicites,

• garantir la bonne gestion des déchets dangereux : réduire les mouvements de déchets dangereux au minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle,

• optimiser les processus de traitement de déchets.



Les contrôles des transferts de déchets peuvent comprendre l'inspection des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique ou chimique des déchets.

---

Die Umweltverwaltung in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei führte am 21ten September 2018 eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs auf der N3 In Frisange durch. Schwerpunkt der Kontrolle war der grenzüberschreitende Abfalltransport (Transport von nicht mehr für den ursprünglichen Gebrauch geeigneten Stoffen oder Güter).

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die nötigen Genehmigungen und Begleitpapiere gelegt, welche gemäß europäischem Recht bei der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen benötigt werden.

Insgesamt wurden 12 Verstöße in den Bereichen Ladungssicherung, Sozialvorschriften, Fahren mit Mobiltelefon und fehlender Begleitpapiere geahndet und gebührenpflichtig verwarnt.

Warum werden solche Kontrollen durchgeführt?

Die Kontrollen erfolgen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Inspektionsplanes, welches jedes Land auf Grund der Bestimmungen der europäischen Abfallverbringungsverordnung erstellen muss. Sie ermöglichen

• das Verhindern und Ermitteln illegaler Abfallverbringungen,

• die sichere und effiziente Handhabung und Behandlung gefährlicher Abfälle, deren Transport limitiert werden muss,

• eine Optimierung der Abfallbehandlungsprozesse.



Die Kontrollen von Verbringungen können dabei die Einsichtnahme in Unterlagen, Identitätsprüfungen und gegebenenfalls die Kontrolle der Beschaffenheit der Abfälle umfassen.