Et gesäit aus, wéi e klenge Buttek fréier um Duerf, mat enger grousser Théik a frëndlechem Personal. Just datt d'Personal Benevoller sinn an d'Cliente sech an engem klassesche Supermarché kaum eppes leeschte kéinten. Léit, déi hei am Cent-Buttek zu Beggen akafen, hunn et finanziell ganz schwéier.Wien an de Cent-Buttek kënnt, war fir d'éischt beim Office social vun der Stad Lëtzebuerg oder de Servicer vun der Gemeng Walfer. Fir e symbolesche Bäitrag vun 2 Euro kann ee seng Akafstut fëllen. Et ass zum Beispill eng Koppel, déi um Enn vum Mount knapp 600 Euro huet, fir ze liewen. Statistiken vum Cent Buttek weisen: Bei de Koppelen huet all véierte Beneficiaire e Vollzäitjob mat festem Vertrag an et geet awer net duer. 15 Prozent kréie Chômage, grad esou vill hunn den RMG.Bei elengstoende Persounen oder Monoparentauxen kënnt ee vun 10 trotz Vollzäitjob net iwwert d’Ronnen. An all drëtten den RMG.Déi finanziell Schwieregkeete sinn op extern, mol onerwaarten Evenementer zeréckzeféieren.Et ass een am Chômage, oder an engem manner gutt bezuelten Job. Et ass eng schwiereg Wunnsituatioun, mat engem Loyer, deen ze héich ass oder et si gesondheetlech Grënn.Am Schnëtt gräifen d'Leit ronn 2 Joer op de Service vum Cent-Buttek zeréck. D'Benevollen hannert der Théik probéieren de Clienten mat hausgemaachtem Gebeess eng besonnesch Freed ze maachen. Mee si kënnen net all Wonsch erfëllen.Den Cent-Buttek sammelt Liewensmëttel an, déi e klassesche Buttek net méi verkafe wëll, well se no um Verfallsdatum sinn. Esou gëtt dozou bäigedroen, datt nach gutt Wueren net verluer ginn. Den Cent-Buttek freet sech och iwwert all Geste, fir säi Stock ze verbesseren. Well de Leit, déi hei hinner kommen, feelt et un allem.[Weider Infoen: www.centbuttek.lu]