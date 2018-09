De soziale Mindestloun läit den Ament bei ronn 2.050 Euro Brutto am Mount. Dat geet net duer, soen déi meescht Parteien an hire Walprogrammer.

Mindestloun – Fuerderunge vun de Sozialpartner (21.09.2018) De soziale Mindestloun läit den Ament bei ronn 2.050 Euro Brutto am Mount. Dat geet net duer, soen déi meescht Parteien an hire Walprogrammer.

Et ass net einfach zu Lëtzebuerg mat ronn 1.900 Euro Netto am Mount eens ze ginn. Dofir soll de soziale Mindestloun och ëm 10 Prozent erhéicht ginn, fuerdert den OGBL.Den LCGB setzt d’Lat bei der Aarmutsgrenz un. Fir dës iwwerhaapt mol ze erreechen, misst den Netto-Mindestloun ëm 136 Euro gehéicht ginn.D’Patronat ass traditionell géint eng Hausse vum Mindestloun. Dat géif den eigentleche Problem net léisen a virun allem de klengen a mëttelgrousse Betriber zu Lëtzebuerg schueden.De Problem géif éischter bei den héije Logementspräisser leien a misst deemno och op deem Plang vun der Politik geléist ginn, heescht et vun der Säit vum Patronat. Fir déi meescht Parteie schléisse sech béid Punkten awer net aus. An hire Walprogrammer versprieche se quasi alleguer de Logementsproblem unzegoen a gläichzäiteg de Mindestloun ze héijen.