© Lux-Airport

De René Steinhaus ass 2016 bei Lux-Airport komm, als kommerziellen Direkter.Ugefaangen hat hie seng Carrière bei Fraport.

Communiqué

Der Verwaltungsrat von lux-Airport hat in der heutigen Sitzung einstimmig René Steinhaus als Chief Executive Officer (CEO) bestätigt. Steinhaus leitet das Unternehmen bereits seit März diesen Jahres als CEO Ad Interim.Der Luft-und Raumfahrt Ingenieur begann seine Karriere 1998 bei Fraport AG. Dort arbeitete er in verschiedenen Positionen, unter anderem als Senior Executive Manager am Flughafen Frankfurt. Im Jahr 2008 trat er dem Beratungsunternehmen A.T. Kearney bei. Zunächst als Manager und später als Principal im Bereich Transport und Tourismus war er für viele strategische und kommerzielle Projekte für Flughäfen und Airlines auf der ganzen Welt verantwortlich. René Steinhaus kam im September 2016 als Commercial Director zu lux-Airport.