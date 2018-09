Nei Strategie fir d'Lëtzebuerger Entwécklungshëllef (21.09.2018) Déi zwee lescht Deeg hu sech um Kierchbierg ronn 230 Leit aus dem Beräich Entwécklungshëllef zesummefonnt, fir sech iwwer zukünfteg Ziler auszetauschen.

Méi wéi 800 Millioune Mënschen op der Welt liewen a batterer Aarmut. Dat ze änneren, ass eent vun den Haaptziler vun der Lëtzebuerger Entwécklungspolitik. Zanter Joren investéiert de Grand-Duché dofir 1 Prozent vum PIB an d’Entwécklungshëllef. 2018 sinn dat ronn 400 Milliounen Euro. Dës Sue ginn an der Haaptsaach a Projeten an de 7 Partnerlänner, Nicaragua, Cap Vert, Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger a Laos investéiert. Ma Lëtzebuerg bréngt net nëmme finanziell Hëllefen an dës Länner.De Romain Schneider, Minister fir Entwécklungszesummenaarbecht ënnersträicht, dass een an Afrika och Know-how verbreede konnt an dass een och op techneschem Niveau do Fouss faasse konnt.Ouni eng gutt Zesummenaarbecht mat den ONGen zu Lëtzebuerg an an de Partnerlänner, wär awer keng effikass Entwécklungspolitik méiglech. Insgesamt schafft de Ministère mat 94 Lëtzebuerger ONGen zesummen, déi lescht Joer mat 73 Milliounen Euro ënnerstëtzt goufen.Den Armand Drews, President vum Cercle des ONGD huet ervirgehuewen, dass Lëtzebuerg weltwäit eent vun deene Länner ass, déi weltwäit am meeschten an d'Entwécklungshëllef investéieren.Wéinst de ville Krisen an Naturkatastrophen uechtert d’Welt huet Lëtzebuerg och säi Budget fir humanitär Hëllef dëst Joer op 44,5 Milliounen Euro eropgesat.