Dat sot den Haaptugeklote e Freideg um Stater Geriicht am Prozess ëm e versichten Doutschlag, am August 2014, zu Esch.

Hie wär dovun ausgaangen, dass deen anere Mann eng zweet Waff bei sech hat, a wär deem mam Buschmesser nogelaf. Hien hätt kee wëllen ëmbréngen, wär a Panik an de falsche Moment op der falscher Plaz gewiescht.

Dono hätt hien déi Plaz evitéiert, sot den 23 Joer ale Mann, deen 2015 8 Méint zu Schraasseg souz. Hie wär deen Owend viru méi wéi 4 Joer an engem Café gewiescht, wéi dat spéidert Affer mat Béier op hie gehäit an hie geschloen hätt; doropshi koum et zu enger Kläpperei, an där hirem Verlaf op eemol dat Buschmesser do geleeën hätt. Hien hätt säi Kontrahent vu Gesi kannt an héieren, dass deen ëmmer Sträit géif sichen; hie selwer hätt ni e Messer bei sech.



No der Dot wär hien ugaangen, zesumme mam deemools mannerjärege Brudder, well hien eng Revanche gefaart hätt, sou den Haaptbeschëllegten. Säin haut 21 Joer ale Brudder huet gemengt, hie wär ronn eng 3/4el Stonn virun der Ausenanersetzung fortgaangen. Hien hätt näischt domat ze dinn, obwuel d'Affer sot, hie wär dobäi gewiescht; zu der Dot da wär säi Brudder net capabel.

Um Ufank vun der Sëtzung haten 3 Zeie vun der Juegd duerch d'Escher Nuecht ausgesot. Dobäi hu sech der zwee widdersprach: Deen ee sot, hien hätt zwou Persoune gesi laanschtlafen, deenen der zwou hannendru waren, wouvun eng d'Buschmesser am Grapp gehat hätt; deen aneren dogéint hat zwee Leit gesinn, vun deenen een deem aneren nogelaf wär.

Nodeems de Me Knaff, Affekot vum Affer, 240.000 € Schuedenersatz fir dat gefrot hat, huet de Me Stroesser, Affekot vun den Ugekloten, de Fräisproch fir dee Jonke gefuerdert; et géif kee Beweis dofir ginn, dass deen dobäi war.



Den Eeleren hätt iwwerdeems a Panik an an Noutwier gehandelt; wéinst Coups et blessures an net wéinst versichtem Doutschlag sollt deen net méi Prisong kréie wéi déi 8 Méint, déi hie souz. Obwuel dem Vertrieder vum Parquet no de versichten Doutschlag géint den eelere Brudder zréckzebehale wär, sollt bei enger Strof vun 10 Joer de Sursis fir alles gëllen, wat iwwert déi 8 ofgesiesse Méint erausgeet; de klenge Brudder da sollt fräigesprach ginn, well kee Beweis am Dossier wär, dass hie matgemaach hätt.

D'Uerteel ass fir de 17. Oktober.