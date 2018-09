© RTL Radio Lëtzebuerg/Claudia Kollwelter

Mat 900 Betriber zu Lëtzebuerg wier d'Haltung vu Mammekéi e wichtege Bestanddeel vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft. D'Mammekou déngt net der Mëllechproduktioun, mä ass do fir hiert Kallef opzezillen. D'Déieren notze Wisen a Weeden op extensiv Manéier. Zanter Jore ginn et allerdéngs wirtschaftlech Problemer bei der Produktioun, an op ganz ville Punkte fillt d'Interessegemeinschaft sech vernoléissegt an huet kloer Fuerderungen.





Fleeschrannerproduktioun an der Kris / Claudia Kollwelter



Et wëll een iwwerliewen - dat war eng kloer Fuerderung vun direkt e puer vun de jonke Baueren, déi sech Suergen ëm hir Zukunft maachen. D'Rechnung wier séier gemaach betount d'Jeanne Lux. Pro Kilo Schluechtgewiicht géif een e Minus vu 36 Cent maachen an nennt e Beispill fir de Problem méi kloer ze demonstréieren: E Béischt vu 400 Kilo Schluechtgewiicht maachen d'Baueren e Minus vun 144 Euro an dat heescht, et gëtt keng Käschtendeckung.

Et bräicht een dréngend finanziell Ënnerstëtzung. Donieft fuerdert d'Interessegemeinschaft eng Weed Prime, déi just fir d'Mëllechkéi agefouert gi wier. Et wier jo alles schéin a gutt, dass si hir Kéi nees sollen eraus loossen, mä d'Mammekéi si vu Mäerz bis November, also op d'mannst 9 Méint am Joer dobaussen op der Wiss. Dat géif awer net berécksiichtegt ginn. Do géif ee sech d'Fro stellen, ob een d'Kéi dann elo misst 5 Joer laang am Stall aspären, fir iergendwann och vun dëser Prime kënnen ze profitéieren.



En anere Problem wier och d'Vermaartung vun de Lëtzebuerger Produiten an eben an dësem Fall vun de Produzente vu Fleeschranner. Dem Ben Majerus no, deen zanter kuerzem och an der Selbstvermaartung aktiv ass feelt et un Strukturen. Et ginn 2 grouss Strukturen an et hätt een dacks d'Gefill, wann een do no Präisser froe geet, ob déi owes zesummen am Café gesiess hätten an hätten do d'Präisser vun enger ganzer Woch ausgemaach. Hei am Land ginn et Labelen an uerdentlech Produzenten a gutt Strukturen an do misst emol uerdentlech Reklamm fir d'Lëtzbuerger Produktioun gemaach ginn.

Den Image vun der Mammekouhaltung an der Fleeschrannerproduktioun misst gefërdert ginn a méi regional Produiten och an de Kantinnen, déi vum Staat ënnerstëtzt ginn, zerwéiert ginn. Donieft war et awer och den Appell un d'Konsumenten no de regionale Produiten ze gräifen, wëll dës schlussendlech beaflossen, wat produzéiert gëtt a wat net.