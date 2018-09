© RTL Archivbild

Eng éischte Kéier hat et kuerz no 18 Auer um Sennengerbierg gerabbelt. An der Tréierer Strooss waren 2 Autoen net laanschtenee komm, 1 Persoun gouf liicht blesséiert.Kuerz Zäit gouf et nach en Accident tëscht Leideleng an der Cloche d'Or. Do hate sech en Auto an e Moto ze pake kritt. Och hei gouf eng Persoun liicht blesséiert.