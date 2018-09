D'Männer hunn d'Personal an engem Fast-Food-Restaurant menacéiert, beleidegt a mat Iessen op si geschoss. Nach ier déi alarméiert Police op der Plaz war, gouf d'Patrull an der Rue Philippe II vun enger Persoun erbäigewonk. Den Taxichauffer war kuerz virdrun vun e puer Männer attackéiert ginn an an d'Gesiicht geschloe ginn.No den Aggresseure gouf gesicht an nëmmen 100 Meter weider hunn d'Beamten 2 Männer opgegraff, op déi d'Täterbeschreiwung gepasst huet. Déi zwee haten ze déif an d'Glas gekuckt a goufe frech. Bei der uschléissender Kontroll hu si sech därmoossen donieft beholl, datt Handschellen hu missen an den Asaz kommen. Et huet sech ëm déi selwecht Männer gehandelt, déi virdrun och am Fast-Food-Restaurant randaléiert haten.Et gouf eng Plainte gemaach.