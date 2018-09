© RTL Télé Lëtzebuerg

Beim Memory Walk an der Stad goung et drëm, ganz gezielt op Alzheimer an aner Demenzkrankheeten opmierksam ze maachen. De Schwéierpunkt um Samschdeg, loung op der Auto-Déterminatioun. An et gouf och e kloer Messagen un d'Politik an et fuerdert een och an Zukunft bei de Politiker een oppen d'Ouer, well Demenz ka jiddereen treffen, esou d'Liane Kadusch-Roth, Presidentin vun der ALA.