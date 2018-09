© RTL Archivbild

E Samschdeg den Owend géint 18.15 Auer hat zu Féiz en Auto Feier gefaang a um 21.38 Auer huet zu Burden an der Hiel't e Kamäi gebrannt.E Sonndeg de Moien koum et zu 3 Accidenter op eise Stroossen. Ugefaang um kuerz no 9 Auer zu Dikrech an der Avenue de la gare, do war en Auto an e Luuchtepotto gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.Géint 10 Auer ass um CR121 tëscht dem Mëllerdall an dem Grondhaff e Motocyclist gefall a blesséiert ginn, an um 10.35 Auer ass en Auto tëscht Tënten a Sëll an d'Leitplanke gerutscht. Och hei gouf et ee Blesséierten.