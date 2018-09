© RTL Archivbild

Am Ganze hu 456 Chauffeure missen en Alkoholtest maachen, och wann et am Virfeld keng Indice goufen, dass se eppes gedronk haten.Um Briddel war dat tëscht 1 an 3 Auer, do goufen 120 Chaufferen gestoppt. 8 Mol war den Test positiv, a 6 Fäll gouf et ee Protokoll, eng Verwarnung an ee Führerschäi gouf agezunn.Zu Rolleng gouf tëscht 4 a 7 Auer kontrolléiert. Vun 169 Automobilisten haten der 7 ze déif an d'Glas gekuckt. A 4 Fäll war de Schäin fort.Tëscht 4 a 7 Auer goufen d'Chaufferen och nach zu Péiteng op Alkohol getest, woubäi 11 Mol d'Resultat positiv war. Och hei goufe 4 Permisen agezunn an et koum zu Protokoller.