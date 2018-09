X

Den Ament geet de Park awer nëmmen eemol d'Joer fir de Public op. Dat am Kader vun enger Visite Guidée.





Matzen an der Stad verstoppt sech hanner enger Mauer an enger veraschtener Paart en klengen Bijou. Den privaten Parc vun Heintz van Landewyck an der Hollerescher Strooss ass ëm 19 Honnert entstaan, wéi d'Tubaksfabrik aus der Uewerstad op d'Gare geplënnert ass. Den Park matt senger Piscine war geduercht datt d'Mattarbeschter vun der Tubaksentreprise sech erhuelen kënnen.

An dësemPark fënnt een och en historescht Gebäi aus der Festungszäit. D'Haaptwuecht stoung fréier mool op der Plëss, op där Plaz wou haut den Cercle steet. Hei war di zentral Garde vun der Festungsstad doheem. D'Garnisoun ass deemols op der Plëss opmarchéiert an doduerch huet d'Place d'armes och hieren Numm.



© Ryck Thill (RTL)

1902 gouf d'Gebäi Steen fir Steen oofgerappt an am Parc vun Heintz van Landewyck nees nei opgeriicht.

Vun der Haaptwuecht sinn awer just d'Arcaden an den Parvis nees nei am Parc opgebaut ginn, D'Gebäi selwer wou d'Zaldoten an d'spéider d'Gendarmen dra soutzen ass nët erhaalen bliwwen. Op dësem Site ass e groussen Wunnengsbau Projet geplant. Am PAG deen d'Gemeng zreckbehaalen huet, ginn den Park, d'Haaptwuecht an aaner historesch Gebäier an den Projet integréiert.



© Ryck Thill (RTL)

Haut jiddefalls war eng vun den raren Geleenheeten fir den Park ze ginn. Just een mool d'Joer gëtt den Site am Cader vun enger Visite guidée fir den Public opgemaach.