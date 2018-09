De Gemengesyndikat Syvicol begréisst déi zwee Gesetzprojeten iwwer d'Protektioun vun de Biedem an de Bëscher grondsätzlech. Haut de Mëtteg war de Comité zesummekomm fir säin Avis zu den zwee Projeten ze formuléieren. Nieft e puer präzise Remarken, fuerdert de Syvicol virop méi Matsproocherecht.

34 Prozent vun de Bëscher sinn a Besetz vun de Gemengen. De Syvicol gesäit sech deemno direkt concernéiert vum neie Bëschgesetz. Ma am neie Comité deen an Zukunft d'Ëmsetzung vum Gesetz soll suivéieren, hätten d'Gemengen ze wéineg Gewiicht, seet de President vum Syvicol, den Emile Eicher. Hei ass et esou, dass 18 Leit virgesi sinn, dovunner awer nëmmen 1 aus dem Secteur Public. Wann ee bedenkt, dass d'Gemenge ronn 1/3 vun de Bëscher hei am Land besëtzen, géif een sech op mannst 2 Representanten erwaarden.





Syvicol fuerdert méi Matsproocherecht - Rep. Pierre Jans



Kritik och well Gemenge mat méi ewéi 100 Hektar Bësch, mam neie Gesetz gezwonge sinn, fënnef Prozent vun der Surface fräi developpéieren ze loossen. Esou e Choix misst een all Gemeng selwer iwwerloossen, seet de Syvicol. En neit Bëschgesetz wär awer absolutt noutwenneg. Virun allem well bis elo ëmmer de Proprietär responsabel war, fir Accidenter déi am Bësch geschitt sinn.

Doduerch dass elo muss de Geschiedegte beweise muss dass de Proprietär schëlleg ass, kéim een ewech vun där Aart a Weis ze denken an dat entlaascht d'Proprietären an d'Gemengen.

Juristesch Verbesserung aus der Siicht vum Gemengesyndikat och wat dat neit Offallgesetz ugeet. Bei engem polluéierte Site war et bis ewell ëmmer eleng den Auteur dee konnt responsabiliséiert ginn. Wann deen eng Faillite gemaach huet, da war et de Staat. Elo geet de Staat dertëscht a fuerdert emol de Proprietär op, fir fir de Schued opzekommen.

Well ganz dacks d'Gemengen de Proprietär vun entspriechenden Industriesitte sinn, misst de Stad sech finanziell un den Obligatiounen am bedeelegen, fuerdert de Syvicol.