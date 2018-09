Dee ville Reen um Sonndeg de Mëtteg war dësem Walplakat (wéi villen aneren) guer net gutt bekomm. An nodeems e puer Deeler dovun erofgerëtscht waren, ass - deus ex machina - de Martin Schulz zum Virschäi komm. Den däitschen SPD-Politiker war jo virun e puer Joer dem Jean-Claude Juncker säi Kontrahent an der Course ëm de Poste vum EU-Kommissiounspresident.No senger Defaite op europäeschem Niveau war de Martin Schulz an Däitschland als SPD-Spëtzekandidat géint d'Angela Merkel ugetrueden, konnt awer och do d'Hoffnungen net erfëllen. An nodeems e fir d'éischt ausgeschloss hat, an eng grouss Koalitioun ze goen, duerno awer dofir war, well aus der Jamaika-Koalitioun näischt gouf (d'FDP hat sech jo zeréckgezunn an CDU/CSU a Gréng eleng hate keng Majoritéit), gouf hien awer vun der Parteispëtzt ecartéiert.Am Grand-Duché schéngt de Martin Schulz awer besser ze pechen ewéi esou munch anere Politiker ...Iwwregens: D'Plakat, dat am Norden ewechgespullt gi war, war eent vun der DP.