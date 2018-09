Sollen déi almoudesch Revolver géint modern Pistoulen ersat ginn? Iwwert déi Fro gëtt scho laang debattéiert. Och déi sougenannten Taseren sinn ëmmer mol nees am Gespréich. 3 Questions parlementaire goufen et an den leschten zwee Joer zu deem Thema, an d'Äntwert aus dem zoustännege Ministère ass ëmmer déiselwecht. Et wéilt een fir d’éischt emol ofwaarden, wéi eng Erfarungen eis Nopeschlänner mat den Taseren maachen. D'Tréier Police huet déi Apparater elo getest.

D’Beamte vun der Nuetsschicht vum 6. Mäerz 2017 waren déi Éischt, déi di nei Taseren mat an den Asaz geholl hunn. Ee Joer laang huet d’Tréierer Police d’Elektroschock-Waffen am Kader vun engem Pilotprojet getest. Den Taser, oder d’Distanz-Elektro-Impuls-Gerät, wéi den Apparat op Beamten-Däitsch genannt gëtt, soll dobäi awer net Déngschtwaff ersetzen.

107 Policebeamten kruten déi néideg Formatioun fir den Taser. No engem Joer bewäerten dës 107 Polizisten den Apparat ganz positiv. Dacks wär et schonn duergaang, wann d’Beamte mam Asaz vum Taser gedreet hätten, fir d’Situatioun ze calméieren.

Dodernieft huet d’Uni Tréier de Pilotprojet wëssenschaftlech begleet. Op Basis vun den Erfarungen, déi d’Beamte mam Taser gemaach hunn, recommandéiert d’Aarbechtsgrupp, datt den Taser a ganz Rheinland-Pfalz soll agefouert ginn. Och an aneren Länner sinn d‘Beamten elo kierzlech mat Taseren equipéiert ginn. An d'Belsch test elo mol während 6 Méint eng lokal Spezialunitéit dës Waffen. An och an 12 Italieneschen Stied hunn zënter dësem Mount d’Carabinierie Taseren un hirem Rimm.

Taseren si bei eis also net direkt virgesinn, dofir awer sougenannt Bodycamen, also Kameraen, déi d'Polizisten um Kierper droen. Dëse Mëttwoch gëtt en an deem Sënn en Pilotprojet virgestallt.