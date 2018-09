© RTL Archiv

Virun de Wale gëtt am Kontext vun der Logementsproblematik iwwer verschidde Mesure geschwat, déi d’Offer um Marché sollen erhéijen.



Vun Expropriatioun ass, riets, grad ewéi d’Besteierung vun onbebauten Terrainen an eidele Wunnengen an engem staatlechen a kommunale Virkafsrecht op Terrainen.



Vun all dëse Mesuren hält d’Union des Proprietaires net ganz vill, dacks wier d’Entschiedegung bei Expropriatiounen net fair, eng Besteierung kéint och Leit treffen déi mat onbebauten Terrainen an eidele Wunnenge guer net wëlle Spekuléieren an e Virkafsrecht géif nach laang net garantéieren dass herno op dem betraffenen Terrain och séier géif gebaut ginn.



Proprietäre misste vill méi steierlech incitéiert, bezéiungsweis motivéiert ginn amplaz sanktionéiert ze ginn, sot de President vun der Union des Proprietaires Georges Krieger.