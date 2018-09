En ass fläisseg. Fläisseg am gaangen u senge Buergen an Dämm ze schaffen. De Biber ass nees an eise Géigende präsent.

Den Ament zielt een 20 bis 25 Sitten am Grand-Duché, wou Biberen aktiv sinn. An si sinn ee ganz wichtege Puzzeldeel am Ëmweltschutz huet et e Méindeg bei der Presentatioun vum éischte Gestiounsplang fir de Biber geheescht.





D’Déier renaturéiert net nëmmen eis Gewässer, kreéiert duerch seng Dämm gewëssen Ecoystemer, déi et soss net géif ginn, hien ass och dofir responsabel datt seng Dämm bei villem Reen als sougenannte Réckhaltebecke fungéieren.

Op der anerer Säit sinn sech déi Responsabel vun der Natur a Forstverwaltung an dem zoustännege Ministère eens, datt et awer och Konfliktpotential mam Déier ka ginn. Wann deen duerch seng Dämm zum Beispill Terrainen iwwerschwemmt.



Dofir gesäit de Managementplang ënnert anerem Entschiedegunge fir Baueren a Bëschbesëtzer vir. Déi sollen esou entschiedegt ginn, wéi bei Schued duerch Wëllt. Wat Privatpersounen ugeet, esou steet bei der Natur-a Forstverwaltung Material am Stock zur Verfügung fir Beem ze schützen, wann ee Biber an der Géigend lieft.