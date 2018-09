Fir e 50 Joer ale Mann soll et wéinst engem Iwwerfall, am Joer 2012, zu Schëffleng och an zweeter Instanz bei enger Prisongsstrof vu 6 Joer bleiwen.

© RTL Archiv

Dat war allzäit e Méindeg d'Fuerderung vun der Vertriederin vum Parquet général op der Cour d'appel an der Stad!

Bei deem Iwwerfall ware Bijouen an Aueren am Wäert vu ronn 37.500 € fortkomm. Am November 2016 war en zweete Mann dofir schonn, an Ofwiesenheet, zu 6 Joer Prisong veruerteelt ginn. Säi Kompliz wollt seng Strof elo reduzéiert kréien.

Woumat d'Vertriederin vum Parquet général awer net averstane war! Schliisslech gouf dat, wat geklaut gi war, net erëmfonnt, wär dem Ugekloten net zegutt ze halen, dass hie sech verstoppt huet, an hätt deen net gesot, wie bei dësem organiséierten Iwwerfall dobäi war. D'Strof vu 6 Joer Prisong wär adequat an - well de Mann am Joer 2000 ewell eng fest Prisongsstrof an der Belsch kritt hat - e Sursis net dran, wéi den Affekot vum Beschëllegten et gefrot hat. Et wär och net, fir elo de Prozess vum Affer ze maachen, huet d'Vertriederin vum Parquet général nach gemengt.

De Me Says hat, als Affekot vum Ugekloten, nämlech betount, säi Client hätt schonn eng, «natierlech Strof» kritt, well de Bijoutier him der e puer mat engem Baseballschléier ginn hat. De Proprietär vun der Bijouterie wär mat vill Gewalt virgaangen; dobäi wären d'Brigangen am Gaang gewiescht fortzefueren an hätt also keng Gefor méi fir de Bijoutier an deem seng Famill bestanen. Säi Mandant géif d'Faiten net kontestéieren, an d'Strof sollt manner héich ausfalen, well de Mann seng Dot bedauere géif, eng Dot, zu där et op Grond vun Droge komm wär. Fir de Me Says sollt d'Prisongsstrof dofir erof an de Mann, wa méiglech, och Sursis kréien.

Um Ufank vun der Sëtzung hat de Beschëllegte gesot, dass et him géif leed doen, wat geschitt ass, an hie sech bei jidderengem entschëllege wéilt. Hie wéilt seng Strof reduzéiert kréien, well hien zréck bei seng Famill wéilt. Hien hätt deemools vill Problemer gehat, ënnert anerem mat Drogen, den Iwwerfall wär net organiséiert an hie sech net bewosst gewiescht, dass hien zu Lëtzebuerg war.

D'Appellsuerteel gëtt de 24. Oktober gesprach.