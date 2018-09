Vu moies 8h u begréisse mir all Stonn en anere Patron, deen eng oder méi fräi Plazen huet. Wann eppes fir Iech dobäi ass, zéckt net a rufft um, um 1381 un oder kommt laanscht an de BELVAL PLAZA tëscht 8 an 18 Auer laanscht RTL ass de ganzen Dag op der Plaz. Jiddereen ass wëllkomm, vergiesst just Ären CV net matzebréngen.

Hei kritt Dir all d’Informatiounen iwwert den RTL Jobdag oder registréiert Äre Betrib elo nach hei a maacht mat bei eisem Job Dag. Den Job Dag op RTL, zesumme mat kliber der ADEM an dem Réseau pour le travail et la promotion humaine.