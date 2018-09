© RTL Archivbild

Ee liicht Blesséierte gouf et an engem Accident e Méindeg den Owend kuerz virun 18 Auer zu Léiweng an der Rue de Bettembourg. En Auto an e Moto waren aneneegerannt.Kuerz no 21 Auer war och zu Ettelbréck an der Rue de l'Ecole Agricole en Auto accidentéiert. Hei gouf eng Persoun liicht blesséiert.Géint 4.15 Auer war zu Steesel an der Rue Basse en Auto verongléckt. Den 112 mellt, dass zwou Persoune liicht verwonnt goufen.