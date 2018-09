En Dënschdeg de Moien um 5.40 Auer huet et zu Dickweiler gebrannt. Den Daach vun engem Haus stoung do a Flamen.

© RTL Mobile Reporter / Max Hesse

D'Feier war séier ënner Kontroll. De Schued konnt op den Daachgespär an eng Veranda begrenzt ginn.Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Uesweller, Rouspert, Konsdref, Jonglënster an Iechternach mat am Ganzen 30 Mann.