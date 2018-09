An der Nuecht vum 24.09 gouf d'Police op Péiteng bei e Café geruff. Do hat e Wiert en alkoholiséierte Client erausgehäit. Deen hat e Juegdgewier bei sech.

© RTL Archivbild

Géint 00.30 Auer hat de Client, deen ze vill gedronk hat, de Wiert belästegt a gouf wéinst sengem opdréngleche Verhalen erausgehäit. De Client ass doropshi bei d'Mall vu sengem Auto getrëppelt an huet d'Mall opgemaach. De Wiert war dem Mann nogaang an huet gesinn, dass e Juegdgewier an der Mall loung. Hien huet direkt reagéiert an d'Persoun vum Auto ewechgezunn an um Buedem festgehal, bis d'Police op der Plaz war.D'Patrull huet um Bäifuerersëtz nach e Juegdmesser a Munitioun sécher gestallt, och d'Gewier gouf saiséiert. Géint de Mann leeft eng Plainte.