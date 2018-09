Wa Jonker de Choix hätten, géife si léiwer fir sech selwer schaffen, wéi an der Fonction publique oder als Salarié fir e Betrib am Privatsecteur.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre-Marie Koch

Dat geet aus engem Sondage ervir, deen ATOZ, eng onofhängeg Steierberodungsfirma mat Sëtz um Sennengerbierg, bei enge 530 Jonken tëscht 18 an 30 Joer am Land duerchféiere gelooss huet.



D'Onofhängegkeet an d'Méiglechkeet seng eegen Iddien ze verwierklechen, stinn hei am Virdergrond, och wann déi meescht Jonk dat finanziellt Risiko ofschreckt, dee Wee am Endeffekt och wierklech ze realiséieren, seet et de Managing Partner bei ATOZ, de Keith O'Donnell.





De Managing Partner bei ATOZ, de Keith O'Donnell



Déi Jonk kënne sech och duerchaus virstellen, net onbedéngt d’ganzt Beruffsliewen zu Lëtzebuerg ze verbréngen. Wa sech eng professionell Opportunitéit ergëtt, souguer op engem anere Kontinent, soe 65% dass se déi duerchaus wéilten ergräifen. Dat obwuel och eng breet Majoritéit seet, dass d‘Famill virun der berufflecher Karriär steet.



Eppes, wat sech d'Patronen am Land misste bewosst sinn. Wat och nach erstaunt, ass de Fait, dass eng gutt Ambiance op der Schaff mat den Aarbechtskollegen de Jonken iwwregens méi wichteg ass, wéi eng héich Pai.