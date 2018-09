Opgrond vun der Donkelziffer ass et schwiereg ze wëssen, wéi vill Lëtzebuerger genee am Grenzgebitt liewen. Offiziell sinn et der awer ronn 19.000.

"Fake News" hat den ADR-Kandidat an Deputéierten Roy Reding dem Éierepresident vun der ASTI Serge Kollwelter d’lescht Woch an der Emissioun Waltaxi op RTL Télé Lëtzebuerg virgeheit: De Serge Kollwelter géing him net gleewen, datt "iwwer 30.000 Lëtzebuerger am Grenzgebitt wunnen" an hien hätt him ënnerstallt eng "0" dru gehaangen ze hunn. Op Facebook huet de Roy Reding spéider souguer d'Zuel vun 51.000 Lëtzebuerger an der Grenzregioun publizéiert, mat Verweis op de Statec.







Virop sot de Statec ons, si wéisste net wéi een op déi Zuel vu 51.000 kënnt. De Statec huet just d’Zuel vun 8.620 Lëtzebuerger Salariéen, déi an der Grenzregioun wunnen, bei déi een eventuell Kanner misst dobäizielen. Geet ee vu Stéit vun 3 Persounen an der Moyenne aus, kéim een op ronn 25.000 Lëtzebuerger an der Grenzregioun.



Op d’Fro, wéi hien op 51.000 da kéim, huet de Roy Reding ons e Freideg geäntwert: Et wier en "ongoing process", also et wier een am Gaang déi Statistik ze rechnen. Well de Phenomen vu Lëtzebuerger am Grenzgebitt villschichteg wier, géing hien och net seng Séil fir déi Zuel verkafen. Op RTL Télé Lëtzebuerg hat et nach geheescht: "Mir kucke wou eis Membere sinn".

Grand Ecart

Op eng präzis Zuel - muss een zouginn - kann ee sech net einfach festleeën. Schonn eleng wéinst der faméiser Donkelziffer. An anere Wieder: Lëtzebuerger, déi an der Heemescht ugemellt bleiwen, mä an d’Ausland liewe ginn.

Trotzdeem, et gëtt awer déi offiziell Zuele vun de Statistik-Instituter aus de 4 Nopeschregioune vu Lëtzebuerg an d’Resultat, confirméiert op Nofro hin, ass folgend: Fir d‘Joer 2018 sinn 8.200 Lëtzebuerger an der Rheinland-Pfalz ugemellt. Am Saarland sinn et der 4.055. An der ganzer Wallonie 2.871, dorënner 1.809 an der Province du Luxembourg. Fir d’Lorraine ginn déi leschten Zuelen op 2014 zeréck, an do waren et der 2.708. Rechent ee fir d’Lorraine d’Zuel u Lëtzebuerger am Joer 2018 héich, op Basis vun der Evolutioun tëscht 2011 an 2014, kënnt een op 4.000. Mat Virsiicht ze genéissen.



Ënnert dem Stréch géingen also – offiziell – alles an allem ronn 19.000 Lëtzebuerger an der Groussregioun wunnen. Am Grenzgebitt wieren et der wuel liicht manner. 19.000, dat sinn der vill manner wéi 30 oder carrement 51.000.



Ob d‘Donkelziffer duergeet, fir deen Ecart z’erklären?



Dobäi muss een och nach ënnersträichen, datt et 2017 eng 4.500 „Recouverments de nationalité" gouf, also Auslänner, déi en direkte Lëtzebuerger Virfaren um 1. Januar 1900 haten, déi d’Lëtzebuerger Nationalitéit zeréckkruten. 95% vun hinne liewen am Ausland.

Den Trend

Well d’Zuel vu Lëtzebuerger Auswanderer oder neie Frontalieren am Fong dorobber gemënzt ass, fir op d’Wunnengsnout hinzeweisen, ass et wichteg awer och ze betounen, datt net jiddereen aus finanziellen oder ekonomesche Grënn auswandert. A gewësse Fäll ass et einfach de Choix: Et hëlt ee méi laang Trajeten a Kaf, fir dofir awer e grousst Haus ze hunn amplaz e klengen Appartement. Beispill: Zu Diddenuewen kritt een eng nei Wunneng mat 5 Zëmmere fir 200.000 Euro.



Wéivill Leit a Stéit et ginn, déi auswandere well hiert Akommes ze niddreg ass oder well se näischt besëtzen oder ierwen, kann een aus den offiziellen Zuelen net erauskristalliséieren. Mä souguer wann et eng Minoritéit vun der Lëtzebuerger Populatioun duerstellt - 75% vun de Lëtzebuerger si Proprietär - sou géing dat nach laang net heeschen, datt dat an der Rei ass.

Feststelle muss een nämlech och, datt den Trend ass, datt awer all Joer liicht méi Lëtzebuerger léiwer méi bëlleg wunne ginn. Als Beispill: Tëscht 2008 an 2013 sinn 1.920 Lëtzebuerger méi a Nordrhein-Westfalen ageschriwwe ginn. Tëscht 2013 an 2018 waren et der 2.563 méi.