De Lëtzebuerger Wunnengsmaart huet sech esou séier verännert, wéi d’Populatioun gewuess ass. Haut besti méi wéi en Drëttel vun de Stéit aus nëmmen enger Persoun. Mat ville jonken, qualifizéierte Leit, déi aus dem Ausland op Lëtzebuerg schaffe kommen, gëtt et haut eng vill méi grouss Demande fir méi kléng a flexibel Wunnengen, wéi dat an der Zäit de Fall war. Gläichzäiteg sinn d’Haiser an d’Wunnengen, déi nei gebaut ginn an de leschte 15 Joer am Schnëtt ëmmer méi grouss ginn. Net ze schwätze vun de Präisser. D’Fondatioun Idea huet elo dräi Usätz presentéiert fir d’Situatioun um Marché ze verbesseren. D'Maxime Gillen huet hir Iddie fir eis resuméiert.



Idea Logement - E Reportage vum Maxime Gillen





Als éischt misste méi ongenotzten Immobilien an Terrainen op de Maart kommen. Eng Méiglechkeet dofir wier eng cibléiert Erhéijung vun der Grondsteier. Idea ass sech bewosst, dass dat sech kéint op de Verkafspräis auswierken ma an hiren Ae géif déi zousätzlech Offer, déi doduerch op de Marché kennt, de Präis an der Gitt halen. Ma och bestoend Moyene kéinten nach besser genotzt ginn. Bis haut hätten zum Beispill just 8 Gemengen eng Taxe d’inoccupation op Wunngebaier agefouert. Nëmmen an zwou Gemenge géif et eng zousätzlech Steier op eidele Bauterrainen.

En zweeten Usaz vun Idea ass déi bestoend Immobilië besser ze notzen. Den Ament ass et zum Beispill esou, dass Proprietären, déi Primme beim Bau oder dem Kaf vun hirer Wunneng, opgrond vu soziale Kritäre kritt hunn, dës erëm missten zréckginn, wa si en Deel vun hirer Wunneng weider verlounen. Ëmmerhi wieren 43 Prozent vun de Leit, déi riskéieren an d’Aarmut ze falen, gläichzäiteg Proprietär. Iwwerhaapt soll d’Sous-locatioun méi attraktiv gemaach ginn, mengt d’Fondation Idea. Steierlech Virdeeler fir Leit, déi en Deel vun hirem Doheem weider verlounen, wieren eng méiglech Pist. Iwwerdeems misst och e rechtleche Kader fir Wunngemeinschafte geschafe ginn, dee souwuel d’Locatairë wéi och d’Vermieter schützt.

Als drëtte Punkt nennt Idea eng Verbesserung vun der Hëllef, fir déi, déi et wierklech brauchen. Hëllefe sollten dofir méi cibléiert verdeelt ginn. Allgemeng seet Idea, misste méi kleng Wunnenge gebaut ginn, dass d’Offer erëm besser op dat passt, wat d’Leit wierklech sichen.