Eng Presidence, zu deem Ablack, wéi d’politesch Kris vum Brexit a vun der Migratioun sech virgezeechent hunn.



D'Presidence vun der europäescher Unioun am zweete Semester 2015 gouf trotzdeem als Succès zeréckbehalen, och wann net fir jiddereen.



© RTL-Archiv



Op der Plëss an der Stad, den 3. Juli 2015, gouf de Start vun der 12. Lëtzebuerger EU-Presidence gefeiert. Optimismus säitens dem Premier Xavier Bettel.





Optimismus deemools och beim EU-Kommissiounspresident, Jean-Claude Juncker:

No Luxleaks an dem gescheiterte Referendum konnt déi jonk Regierung endlech bësse Selbstvertrauen tanken. No 1.500 formell Reuniounen – haaptsächlech um Kierchbierg, ganz ville Policeeskorten a vill Aarbecht fir d’Beamten gouf am Januar e positive Bilan gezunn, trotz schwieregem Kontext: Migratioun, Relance vun der Wirtschaft, Stabilitéit. Luef gouf et souguer vun der CSV-Europadéputéiert Viviane Reding:

Déi deemoleg Cheffin vum Front National Marine Lepen hat eppes ganz aneschtes parat:

D’Äntwert vum Xavier Bettel an der franséischer Emissioun „le petit Journal“:

Ee „Cringe-Moment“ gouf et dann och, e peinlechen Optrëtt vun der deemoleger Kulturministesch Maggy Nagel, wéi e Journalist vum Wort se gefrot huet, wat si dovunner hält, datt e Komiker an den USA, Lëtzebuerg beschriwwen huet als "Frankräich ouni kulturell Institutiounen“.

Eng Drëps, déi d’Mooss zum Iwwerlafe bruecht, huet no der Geschicht vum Schwäinsbuffet à Volonté, deen d’Maggy Nagel net wollt bezuelen. D’EU-Presidence war elo eriwwer. Fir d’Maggy Nagel d’Regierungsbedeelegung och – op eegene Wonsch huet et offiziell geheescht.